Брянские каратисты вернулись с медалями из Тамбова

Брянские каратисты завоевали два призовых места на турнире в Тамбове. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте.

Межрегиональный турнир по киокусинкай карате прошёл в Тамбове. В нём участвовали 550 спортсменов из восьми субъектов России.

В категории 14-15 лет, до 55 кг брянец Руслан Семионов Р завоевал серебряную награду. В этой же категории в весе свыше 65 кг Илья Кутасов Илья стал бронзовым призёром соревнований.