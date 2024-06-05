Брянские легкоатлеты завоевали 60 медалей на чемпионате и первенстве ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физической культуры и спорта.

В Брянске на стадионе «Десна» прошли чемпионат и первенства Центрального федерального округа. На соревнования собрались свыше 1000 спортсменов из разных регионов.

В сборную Брянской области вошли более 200 легкоатлетов. Они завоевали 27 золотых, 13 серебряных и 20 бронзовых медалей.

Так, победу одержали Игорь Тимирязев и Светлана Антошина в прыжке в длину. Александр Бабенко завоевал сразу два «золота» – в метании диска и в толкании ядра. Юлия Кулагина стала первой в метании молота, а Евгений Давыдченков – в толкании ядра.

Ксения Чибисова дважды стала победительницей в беге на 800 и 1500 метров. А Захар Соболев завоевал золотую медаль в беге на 800 метров. Кроме того, на высшую ступень пьедестала поднялись брянские многоборцы.

В общекомандном зачете первенства и чемпионата серебряными призёрами стали команды Брянской области.