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Брянские магазины обязали снизить цены на продукты

2022, 12 марта 11:38 Лента новостей
Брянские магазины обязали снизить цены на продукты
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Региональный ФАС будет выявлять необоснованный рост цен.

В областном правительстве провели первое заседание оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования предприятий потребительского рынка. В нём помимо чиновников и должностных лиц участвовали представители торговых сетей «Магнит» , «Пятёрочка» и других.

Глав муниципальных образований обязали создать оперативные штабы и следить за изменением цен на социально значимых продовольственных товаров и передавать информацию в региональные управления Федеральной антимонопольной службы и потребительского рынка. ФАС также будет контролировать необоснованный рост цен на социально значимые продукты.

А торговые сети обязали снизить наценки на социально значимых продукты и обеспечить их наличие в розничной сети.

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