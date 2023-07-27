Брянские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 25-летней давности

Брянские правоохранители разыскали подозреваемого в убийстве мужчину, который скрывался от следствия 25 лет. Об этом рассказали в региональном следственном комитете.

В производстве следственного комитета Брянской области с 1997 года находится уголовное дело о причинении смертельных травм. Почти 25 лет один из подозреваемых в совершении этого преступления находился в розыске.

По версии следствия, в ночь с 31 августа на 1 сентября 1997 года фигурант и трое соучастников пришли в квартиру дома по улице Ленина в поселке Рогнедино. Они избили хозяина жилища. Потерпевший от полученных травм через несколько дней умер в больнице.

Правоохранителям удалось задержать 48-летнего мужчину спустя четверть века. Ему предъявили обвинение и взяли под стражу.