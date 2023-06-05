Брянские спасатели вытащили двух человек из горящего дома

Спасатели вытащили двух человек из горящего дома в Брянске. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

Глубокой ночью в спасательно ведомство поступило сообщение о пожаре на улице Свердлова в Брянске. там горел частный жилой дом.

Прибывшие на вызов два отделений на пожарных автоцистернах вытащили из горящего помещения двух человек. За час спасатели справились с огнём. Причины возгорания выяснят эксперты.