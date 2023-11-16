Брянские строители отремонтировали поликлинику в луганской Брянке

В Брянке Луганской Народной Республики открылась поликлиника, отремонтированная строителями Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Брянке Луганской Народной Республики открылась после капитального ремонта поликлиника Брянковской центральной городской многопрофильной больницы. В порядок здание привели специалисты Брянской области.

Поликлинику построили 56 лет назад, а после обстрелов ее состояние стало совсем плачевным. Рабочие привели в порядок фасад и все коммуникации, заменили окна и двери. во всех помещениях сделали ремонт. Также поликлинику оборудовали современной мебелью и техникой.

«Если честно, объезжая медицинские учреждения города Луганска, я не видел такого нигде! Пока такое есть только в Брянке — подарок от Брянска. Мы тоже хотим стать таким же самодостаточным субъектом, как Брянская область. Надеюсь, что мы скоро сможем такое делать сами, а Александра Васильевича Богомаза просто пригласим на открытие!» — отметил глава ЛНР Леонид Пасечник.