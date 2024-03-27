Брянские таможенники изъяли свыше 2,7 тысяч пар контрафактной обуви и 434 немаркированной упаковки парфюмерии за три месяца. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Брянские таможенники провели шесть рейдов с начала года. Они продукцию, не зарегистрированную в системе «Честный знак».

«Маркировка позволяет определить законность ввоза и реализации товаров и гарантирует качество и безопасность продукции для конечного потребителя», — пояснил начальник отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Брянской таможни Виктор Толочко.

Так, сотрудники ведомства за три месяца из незаконного оборота изъяли свыше 3,5 тысяч пачек сигарет, около 200 электронных испарителей и никотиновых жидкостей без акцизных марок, а также свыше 2,7 тысяч пар контрафактной обуви и 434 упаковки нелегальной парфюмерии.

На четырёх предпринимателей возбуждены дела об административных правонарушениях. Ещё одному бизнесмену грозит уголовная ответственность за продажу партии нелегальных сигарет.

Фото пресс-службы Брянской таможни