Брянские «Ватага» и «Калинка» пришлись по душе гостям и участникам Всероссийского фестиваля

Музыканты выступили в Ярославле.

Ансамбль народной музыки «Ватага» областной филармонии и народный ансамбль танца «Калинка» из Новозыбкова выступили в Ярославле. Самобытные коллективы представили Брянский регион на Всероссийском фестивале народных традиций «Хранимые веками».

Зрители были покорены творчеством брянцев. Вокально-хореографическая композиция «Варенька» никого не оставила равнодушным.

Также и коллективы из других регионов познакомили присутствовавших с традициями и культурой родных краев. Помимо этого, на масштабное мероприятие были приглашены Лев Лещенко, Николай Басков и Владимир Девятов.

Впрочем, организаторы постарались, чтобы праздник получился атмосферным. Сцены для концертов устроили на территории Николо-Сольбинского монастыря. Основная программа фестиваля проходила на побережье Сольбы, за стенами обители.