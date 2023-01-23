Брянские военные учатся водить в полевых условиях

Брянские военнослужащие учатся водить технику по полосам препятствия. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В Брянском соединении военнослужащие сначала проходят теоретическую подготовку. Затем водители занимаются на тренажерных комплексах, а уж потом выезжают на настоящую дорогу. Обучают военных опытные инструкторы.

На практике водители освоили маневрирование на скоростных участках и в составе колонны, а также отработали элементы экстремального вождения. Кроме того, военнослужащие преодолевали овраги, колейный мост и полосы минно-взрывных заграждений. Тренировались они днем и ночью с дымовых гранат.