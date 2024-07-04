Брянских призывников проводили в воинские части

Брянских призывников проводили в Вооруженные Силы России. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

На мемориальном комплексе «Партизанская поляна» прошла церемония отправки призывников в Вооруженные Силы России. Мероприятие началось с торжественного митинга у Вечного огня.

«Служба в армии — это школа формирования лучших мужских качеств, таких как патриотизм, дисциплинированность, умение находить правильный выход из сложных ситуаций. Такие качества станут опорой в вашей жизни. Хочу пожелать вам легкой, интересной службы и вернуться на родную Брянщину повзрослевшими и возмужавшими», – подчеркнул заместитель председателя облдумы Виталий Беляй.

Призывников благословил Митрополит Брянский и Севский Александр.

После этого молодые люди побывали на экскурсии по мемориальному комплексу, посетили музей партизанской славы, познакомились с экипировкой и техникой Росгвардии. Затем призывников и их родных ждал привал с солдатской кашей и выступлениями творческих коллективов.

В завершении церемонии колонна автобусов с призывниками под звуки оркестра направилась на вокзал. Оттуда парни поедут в воинские части.