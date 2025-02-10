Брянские волейболистки выиграли этап Кубка России

Брянские волейболистки выиграли второй этап Кубка России на острове Сахалин. Об этом сообщили в городской администрации.

В минувшие выходные в Южно-Сахалинске на острове Сахалин прошёл второй этап Кубка России по волейболу на снегу. Брянск представляла женская команда спорткомплекса «Спартак».

В полуфинале брянские спортсмены сыграли с представительницами московского клуба «Открытие». Матч загончился со счётом 2:0 в пользу «Спартака».

В итоговой игре брянские участницы встретились с калининградским «Локомотивом». «Спартак» выиграл со счётом 2:1 и завоевал золотые награды соревнований.