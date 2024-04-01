Брянский эксперт осудил «истерику» некоторых СМИ по поводу пыли на дорогах

В Брянскую область пришли по-летнему жаркие дни. На подсохших дорогах образовалась пыль. И некоторые СМИ сразу появились новости и якобы в течении месяца неубранных улицах областного центра.

Ситуация возмутила брянского участника «Экспертного клуба» Сергея Горелова. Он подчеркнул, что авторы таких новостей пытаются «стравить автомобилистов и дорожных рабочих».

«Провокаторы настолько оторваны от реальности, что видят очень странные пути борьбы с пылью, они считают эффективной не уборку, а бумажную волокиту, призывая к началу переписки контролирующих органов, муниципалитетов и дорожников. Возможно, негодяи просто хотят отвлечь максимальные силы от непосредственной работы, втянув их в бюрократические перипетии», — добавил эксперт.

Сергей Горелов заметил, что коммунальные службы просто делают свою работу и не реагируют на попытки разжечь социальную рознь.

«И если «именитые журналисты» сидят за компьютерами, строча свои пасквили, то все автомобилисты видят, что на улицах Брянска полно коммунальной техники – от обычных погрузчиков и самосвалов, вывозящих зимний песок, до «Бродвеев» и «божьих коровок», подметающих и моющих улицы», — заключил эксперт.