Брянский губернатор доложил о ситуации в регионе Президенту России

Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание в режиме видеоконференции с руководителями приграничных регионов. В нём участвовал губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он подчеркнул, что ситуация в регионе стабильно напряженная.

«В последнее время ВСУ все больше обстреливают мирное население, стреляют по домам, машинам, автобусам. Ущерб мы возмещаем из областного бюджета. Главная задача, как сказал Владимир Владимирович, — поддержать людей, которые нуждаются в помощи и защите», – отметил Александр Богомаз.

Губернатор также упомянул о взаимодействие с силовым блоком, выполнении задач Минобороны и мобилизации сил. Глава региона также добавил, что жителям приграничных населенных пунктов переселение не требуется и желающих переехать в пункты временного проживания пока у них нет.

«Украинские террористы преследуют цель посеять раздор в обществе, запугать людей, разрушить единство и сплоченность российского общества, но в ответ наши люди демонстрируют единодушную поддержку всех, кто попал в беду. Мы вместе, и нас не победить!» – заключил Александр Богомаз.