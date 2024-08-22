Брянский губернатор доложил Президенту России об обстановке в регионе

Брянский губернатор Александр Богомаз на совещании доложил Президенту России об обстановке в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещании с руководителями приграничных регионов. Об обстановке в Брянской области доложил губернатор Александр Богомаз.

«Из Курской области на Брянщину прибыло 536 человек, из них 148 детей. В ПВР размещены 52 человека, из них 17 детей. Решен вопрос с обучением в детских садах и школах», – отметил Александр Богомаз.

В регионе за счёт областного бюджета создан Центр специального назначения «Защита». Он отвечает за безопасность в шести приграничных районах Брянщины.

«Обратился к Президенту с просьбой рассмотреть возможность дальнейшего финансирования подразделений из федерального бюджета, что позволит привлечь больше желающих поступить на службу в тероборону. Владимир Владимирович просьбу поддержал, дал поручение незамедлительно решить вопрос», – отметил губернатор.