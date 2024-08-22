Город32

Брянский губернатор доложил Президенту России об обстановке в регионе

2024, 22 августа 21:13 Лента новостей
Брянский губернатор доложил Президенту России об обстановке в регионе
Источник фото

Брянский губернатор Александр Богомаз на совещании доложил Президенту России об обстановке в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещании с руководителями приграничных регионов. Об обстановке в Брянской области доложил губернатор Александр Богомаз.

«Из Курской области на Брянщину прибыло 536 человек, из них 148 детей. В ПВР размещены 52 человека, из них 17 детей. Решен вопрос с  обучением в детских садах и школах», – отметил Александр Богомаз. 

В регионе за счёт областного бюджета создан Центр специального назначения «Защита». Он отвечает за безопасность в шести приграничных районах Брянщины. 

«Обратился к Президенту с просьбой рассмотреть возможность дальнейшего финансирования подразделений из федерального бюджета, что позволит привлечь больше желающих поступить на службу в тероборону. Владимир Владимирович просьбу поддержал, дал поручение незамедлительно решить вопрос», – отметил губернатор.

Читайте также
Брянский суд рассмотрел дело о подделке спиртных напитков
22 августа 21:30
Брянский суд рассмотрел дело о подделке спиртных напитков
На трассе на повороте к городу Фокино рабочие укладывают асфальт
22 августа 21:23
На трассе на повороте к городу Фокино рабочие укладывают асфальт
Брянца осудили за уклонение от службы в армии
22 августа 15:28
Брянца осудили за уклонение от службы в армии
Житель Стародуба убил приятеля и сжёг труп
22 августа 14:24
Житель Стародуба убил приятеля и сжёг труп

Новости регионов

21.08.2024 12:18
На пути к знаниям
Как в регионе поддерживают школы и школьников. Совсем немного остаётся до начала нового учебного года, и образовательные учреждения с нетерпением ждут встречи с учениками – отдохнувшими, повзрослевшими и готовыми продолжить путь в удивительную страну открытий. В сентябре смоленских ребят примут 343 школы. А за парты сядут почти 100 тысяч учеников. Подробно о подготовке школ к
21.08.2024 12:16
Время урожая
Август для аграриев Смоленщины – горячая пора, и дело не столько в погоде, сколько в объёме работ. Ведь надо всё успеть, если благоволит небесная канцелярия, недаром издревле говорят: «Летний день год кормит». Уборка урожая в регионе – в самом разгаре. О её промежуточных результатах рассказал  губернатор Василий Анохин. По его словам, за две недели августа
21.08.2024 12:15
Сила атома
В регионе стартовала подготовка к сооружению строительно-монтажной базы для возведения энергоблоков второй очереди Смоленской атомной электростанции. Ход реализации масштабного инвестиционного проекта обсуждался на рабочем совещании в правительстве региона, которое прошло под председательством губернатора Василия Анохина. В обсуждении по видеосвязи также приняли участие представители концернов «Росэнергоатом» и «Титан-2». В повестке были вопросы, связанные с обеспечением строительной
21.08.2024 12:14
Творить добро
Осенью 2023 года в регионе был запущен важный проект – введена социальная дисконтная карта «Zа Добро» для дополнительной поддержки участников СВО и членов их семей. По словам губернатора Василия Анохина, в настоящее время картой пользуются уже более 2,5 тысячи смолян. «С помощью карты можно получить хорошие скидки на приобретение товаров для дома, одежды и продуктов

Актуальные темы

Происшествия
Жителя Жуковки обвиняют в покушении на убийство знакомого
Происшествия
Мужчина погиб в ДТП на брянской трассе
Лента новостей
Брянская легкоатлетка выиграла «золото» чемпионата России
Общество
Фотовыставка прошла в парке Брянске в День географа
Происшествия
Брянский суд вынес приговор по делу о взятке за «откос» от армии

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

«Ростелеком» дополнил брянскую систему оповещения электросиренами
«Ростелеком» дополнил брянскую систему оповещения электросиренами

«Ростелеком» в Брянской области оснастил региональную автоматизированную систему централизованного оповещения[1] (РАСЦО) электросиренами с речевым модулем. С начала года специалисты провайдера смонтировали и подключили к Сети по защищенным каналам связи (VPN) 107 комплектов оборудования в 16 районах.

Движение автомобилей через железнодорожный переезд на станции Суземка в Брянской области будет закрыто 23 августа на время ремонта
Движение автомобилей через железнодорожный переезд на станции Суземка в Брянской области будет закрыто 23 августа на время ремонта

23 августа с 9:00 до 15:00 в зоне железнодорожного переезда, расположенного на пересечении с улицей Трубчевской на станции Суземка в Брянской области, будут проводиться ремонтные работы, направленные на обеспечение безопасности движения.

Игорь Маковский наградил энергетиков за мужество и самоотверженный труд в курском приграничье
Игорь Маковский наградил энергетиков за мужество и самоотверженный труд в курском приграничье

Как сообщает телеграм канал «ИнформБюро», в лагере Группировки быстрого развертывания (ГБР) состоялось торжественное построение энергетиков «Россети Центр», которые работают в «серой зоне» Курской области. Под звуки гимна Российской Федерации был поднят государственный флаг.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения
Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения

Более 1 000 000 камер домашнего облачного видеонаблюдения от «Ростелекома» уже прописались в квартирах и домах по всей стране. Посмотреть обстановку в квартире можно в режиме онлайн из любой точки мира, где есть интернет, либо воспользоваться облаком, в котором видеозаписи с камер хранятся до 30 дней в зависимости от тарифа.