Брянский губернатор доложил Президенту России об обстановке в регионе

Брянский губернатор Александр Богомаз на совещании доложил Президенту России об обстановке в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещании с руководителями приграничных регионов. Об обстановке в Брянской области доложил губернатор Александр Богомаз.
«Из Курской области на Брянщину прибыло 536 человек, из них 148 детей. В ПВР размещены 52 человека, из них 17 детей. Решен вопрос с обучением в детских садах и школах», – отметил Александр Богомаз.
В регионе за счёт областного бюджета создан Центр специального назначения «Защита». Он отвечает за безопасность в шести приграничных районах Брянщины.
«Обратился к Президенту с просьбой рассмотреть возможность дальнейшего финансирования подразделений из федерального бюджета, что позволит привлечь больше желающих поступить на службу в тероборону. Владимир Владимирович просьбу поддержал, дал поручение незамедлительно решить вопрос», – отметил губернатор.
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