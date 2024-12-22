Брянский губернатор исполнил мечту юной жительницы Новозыбкова

Брянский губернатор исполнил мечту юной баскетболистки из Новозыбкова. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз исполнил мечту Тони Василевской из Новозыбкова в рамках акции «Ёлка желаний». Он помог девочке попасть во Дворец единоборств имени Артема Осипенко в Брянске. Там она сыграла в баскетбол с заслуженным мастером спорта России, бронзовым призером Олимпийских игр, победителем Евролиги, обладателем Кубка Европы Виталием Фридзоном.

«Антонина занимается баскетболом четыре года, и уже есть успехи. Более того, она чуть не обыграла самого Фридзона — 10:7! Как сказал Виталий, у девчонки есть потенциал, перспективы, а главное — спортивный стержень, а значит, все у нее получится!» – подчеркнул Александр Богомаз.