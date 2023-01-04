Брянский губернатор исполнил новогодние желания детей
Губернатор Брянской области исполнил мечты ребят с «Ёлки желаний».
Глава региона рассказал в своём телеграм-канале о итогах акции «Елка желаний». В этом году в ней участвовали и дети из новых регионов России.
«Максим из Запорожской области совсем скоро получит смартфон — посылка уже в пути!» – отметил Александр Богомаз.
Также подарки получили брянские школьники.
«Валерия, папа которой защищает нашу страну и нас с вами, еще играет в куклы, которым обязательно нужен большой кукольный домик, и чтобы он был как настоящий! Дед Мороз передал Лере от меня подарок», — отметил глава региона.
А семилетний Ярослав из Брянской области увлекается музыкой и попросил акустическую гитару.
«Надеюсь, Ярослав будет серьезно заниматься и обязательно выступит на большой сцене!» – добавил брянский губернатор.