Брянский губернатор исполнит детские мечты с «Ёлки желаний» в Кремле
Губернатор Брянской области исполнит мечты троих детей с «Ёлки желаний» в Кремле. Об этом глава региона сообщил в своём телеграмм-канале.
Перед заседанием Государственного Совета в Кремлёвском дворце в Москве губернатор Брянской области поучаствовал во Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». С новогоднего дерева, установленного в Кремле, он снял три шара-открытки с желаниями детей в трудной жизненной ситуации.
«Амине всего три года, она мечтает о детском батуте, 9-летняя Даша — о мольберте, а Тимур, которому исполнилось 10 лет, — о конструкторе. Мечтать и не терять веру в чудо — это очень важно. Главное, верить в волшебство, и оно обязательно произойдет!» – сказал Александр Богомаз.
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