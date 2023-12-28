Брянский губернатор исполнит детские мечты с «Ёлки желаний» в Кремле

Губернатор Брянской области исполнит мечты троих детей с «Ёлки желаний» в Кремле. Об этом глава региона сообщил в своём телеграмм-канале.

Перед заседанием Государственного Совета в Кремлёвском дворце в Москве губернатор Брянской области поучаствовал во Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». С новогоднего дерева, установленного в Кремле, он снял три шара-открытки с желаниями детей в трудной жизненной ситуации.

«Амине всего три года, она мечтает о детском батуте, 9-летняя Даша — о мольберте, а Тимур, которому исполнилось 10 лет, — о конструкторе. Мечтать и не терять веру в чудо — это очень важно. Главное, верить в волшебство, и оно обязательно произойдет!» – сказал Александр Богомаз.