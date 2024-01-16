Брянский губернатор наградил журналистов и пресс-секретарей
Губернатор Брянской области наградил журналистов и пресс-секретарей силовых ведомств в День российской печати.
В Хрустальном зале Правительства Брянской области прошло мероприятие в честь Дня российской печати. Там чествовали сотрудников средств массовой информации, типографий и издательств.
«У брянской журналистики богатая история, многие издания отметили столетние юбилеи. По итогам подписки на печатные издания Брянская область регулярно входит в число самых читающих регионов страны», – подчеркнул губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Глава региона вручил награды журналистам, а также пресс-секретарям наших силовых структур.
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