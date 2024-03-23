Брянский губернатор назвал бесчеловечной трагедией теракт в Подмосковье
Губернатор Брянской области назвал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» бесчеловечной трагедией. Глава региона Александр Богомаз прокомментировал происшествие в Красногорске в своих соцсетях.
«Страшная и бесчеловечная трагедия в Московской области. Погибли и пострадали ни в чем не повинные люди», — подчеркнул Александр Богомаз.
Глава региона выразил соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате теракта.
Напомним, накануне вооруженные люди ворвались в «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске и расстреляли посетителей.
Читайте также
Новости регионов
Год на посту
Что сделано Василием Анохиным за время руководства областью. 17 марта исполнился год, как Смоленский регион возглавляет Василий Анохин. Напомним, что до сентября 2023 году он руководил Смоленщиной в статусе временно исполняющего обязанности губернатора. А 20 сентября вступил в должность губернатора без приставки врио – по итогам выборов 8–10 сентября он заручился рекордной поддержкой избирателей – за него проголосовали более 86,6% смолян. Что изменилось за прошедший год? Поддержка