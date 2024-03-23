Брянский губернатор назвал бесчеловечной трагедией теракт в Подмосковье

Губернатор Брянской области назвал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» бесчеловечной трагедией. Глава региона Александр Богомаз прокомментировал происшествие в Красногорске в своих соцсетях.

«Страшная и бесчеловечная трагедия в Московской области. Погибли и пострадали ни в чем не повинные люди», — подчеркнул Александр Богомаз.

Глава региона выразил соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате теракта.

Напомним, накануне вооруженные люди ворвались в «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске и расстреляли посетителей.