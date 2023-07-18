Брянский губернатор обсудил взаимодействие с начальником 12 Главного управления Минобороны

«Генерал-лейтенант отметил проводимую в регионе эффективную работу по поддержке воинских формирований, а также военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, и их семей. Он подчеркнул, что все вопросы, связанные с пребыванием подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации на территории региона, решаются слаженно и оперативно», – отметил Александр Богомаз.

Железнодорожники провели урок безопасности в детском оздоровительном лагере «Факел» в Смоленской области Работники Московской железной дороги совместно с сотрудниками транспортной полиции и прокуратуры провели урок безопасности в детском оздоровительном лагере «Факел». Профилактическое мероприятие направлено на предупреждение транспортных происшествий с несовершеннолетними. Для детей из старших отрядов был организован интерактивный квест «Безопасная железная дорога». Выполняя различные задания, ребята узнали о работе магистрали, железнодорожных профессиях, а самое главное — о

Детский спорт, переплаты за ОДН и «земельные» вопросы Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов провел прием граждан в Смоленске (Не) доступный спорт Боксерский клуб «Кожаная перчатка» был создан в конце 80-х годов прошлого века, воспитал и выпустил десятки талантливых спортсменов, мастеров спорта. – Нам есть чем гордиться. Мы воспитали много достойных ребят, которые добились не только спортивных успехов, но и связали свою жизнь

Ремонт и дооснащение Чем помогут Тёмкинскому району? На прошлой неделе врио губернатора Василий Анохин совершил рабочую поездку в Тёмкинский район, где встретился и пообщался с местными жителями и посетил ряд социальных объектов. На встречу с главой региона пришли более 200 человек. «Очень рад тому, что столько неравнодушных тёмкинцев нашли время, чтобы обсудить развитие района. Перечень вопросов, с которыми

Поправить здоровье В Смоленской области до конца года откроется Центр медицинской реабилитации для участников СВО. Деньги на эти цели — 50 млн рублей — Смоленская область получит из федерального бюджета. Необходимые средства выделены благодаря поддержке правительства и лично Михаила Мишустина. Подробнее о важном проекте рассказал врио губернатора Василий Анохин. «Центр разместится на базе больницы медицинской реабилитации на