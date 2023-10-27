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Брянский губернатор отчитался перед депутатами

2023, 27 октября 09:28 Лента новостей
Брянский губернатор отчитался перед депутатами
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Губернатор Брянской области отчитался перед депутатами за работу в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

Брянской областной Думе губернатор Александр Богомаз представил отчет за 2022 год. 

«Брянская область, наши жители мужественно и достойно прожили этот непростой год», — подчеркнул глава региона. 

Александр Богомаз уточнил, что доходы бюджета составили 109,1 млрд рублей. Эта цифра на на треть превышает уровень докризисного 2019 года. 

«Сохранение устойчивости бюджетной системы стало возможным благодаря эффективной работе наших предприятий, стабильной ситуации на рынке труда», — добавил губернатор.

Почти 60% бюджета направили на социальную сферу. Сумма расходом превысила 61 млрд рублей. Она выросла на 2,3 млрд рублей с 2021 года.

«Самое важное, что удалось преодолеть трудности санкционного периода, вернуть экономику на траекторию роста», —  заключил губернатор Александр Богомаз.

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