Брянский губернатор отказался пользоваться Facebook и Instagram

Актуальной информацией Александр Богомаз будет делиться в телеграм-канале.

Губернатор Брянской области отказался пользоваться соцсетями Facebook и Instagram.

«В связи с агрессивной позицией компании Meta, а также огромным количеством фейковой информации в социальных сетях Facebook и Instagram, направленной против российских военных и Президента России Владимира Владимировича Путина, прекращаю дальнейшие действия в этих соцсетях», — написал глава региона на свой странице ВКонтакте.

Актуальной информацией Александр Богомаз пообещал делиться в личном телеграм-канале, а также на страницах в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».