Брянский губернатор отменил развлекательные мероприятия 17 сентября

Губернатор Брянской области отменил культурно-развлекательные мероприятия в 79-я годовщину освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.
Губернатор Александр Богомаз сказал, важную дату в истории региона отмечать будут.
«Наш святой долг — отдать дань уважения поколению победителей, ветеранам, всем тем, кто не пощадил свои жизни за нашу с вами свободу и мир на земле. В этом году по традиции состоится возложение цветов к воинским мемориалам и митинг «Мы этой памяти верны!» в память о тех, кто воевал на фронте, в партизанских отрядах, ковал Великую Победу в тылу», – подчеркнул Александр Богомаз.
Глава региона добавил, что в этот день в регионе не будут проводиться культурно-развлекательные мероприятия.
«Несмотря на сложившуюся ситуацию, мы проведем День освобождения Брянщины в знак памяти о героях, освободивших нашу землю от фашизма, а также в поддержку всех тех, кто сегодня защищает мирных жителей Донбасса и рубежи нашей Родины», – заключил губернатор.
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