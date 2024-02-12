Брянский губернатор передал антидроновые ружья и радиостанции пограничникам

Брянский губернатор передал антидроновые ружья и радиостанции военнослужащим на границе. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с военным группировке прикрытия «Брянск» и сотрудникам Пограничного управления ФСБ России по Брянской области. В рамках проекта «Все для Победы» вместе в представителями регионального отделения Общероссийского народного фронта он привёз антидроновые ружья и радиостанции, а также другое необходимое оборудование. Военные будут его использовать для обеспечения безопасности на государственной границе и выполнения задач спецоперации.

«Народ и армия едины — эти слова сегодня актуальны как никогда. Россия сплотилась для того, чтобы приблизить долгожданную победу», — подчеркнул Александр Богомаз.