Брянский губернатор передал оборудование группировке «Брянск»

Брянский губернатор передал спецоборудование военным группировки «Брянск». Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз посетил место дислокации группировки «Брянск». Он передал военнослужащим очередную партию спецоборудования для выполнения боевых задач. Технику купили фонд «Во имя Отечества» и региональное отделение Народного фронт в рамках проекта «Всё для Победы». Деньги перечислили жители и предприятия.

«Мы помогали, помогаем и будем помогать дальше всем, что необходимо: поставлять технику, стройматериалы, оборудование для выполнения боевых задач. Эту работу мы будем делать совместно с Народным фронтом и жителями Брянской области. Спасибо за службу!» — подчеркнул Александр Богомаз.