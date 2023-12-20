Брянский губернатор передал оборудование военным

Губернатор Брянской области вручил оборудование и спецсредства военнослужащим Минобороны, погрануправления и Росгвардии. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

В преддверии Нового года губернатор Брянской области встретился с представителями подразделений Минобороны России, Росгвардии, Пограничного управления ФСБ и группировки прикрытия «Брянск». Он передал им квадрокоптеры, радиостанции, антидроновые ружья, детекторы БПЛА и спецсредства. Они нужны военным для обеспечения безопасности на границе.

«Наши земляки сегодня выполняют самую тяжелую, сложную и нужную работу, а мы должны им помогать. Все оборудование закуплено за счет средств, которые перечисляют жители, предприятия, организации, за это им большое спасибо», – подчеркнул Александр Богомаз.