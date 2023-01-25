Брянский губернатор поблагодарил полицейских за службу

Губернатор Брянской области поблагодарил полицейских за службу.
Заседание коллегии прошло в УМВД России по Брянской области. На неё подвели итоги работы регионального управления за 2022 год. На нём присутствовал губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Подробный анализ результатов деятельности ведомства представил начальник Управления МВД России по Брянской области, генерал-майор полиции Владислав Александрович Толкунов, которому хочу сказать слова признательности и благодарности за эффективную работу всего ведомства. Особо хочу отметить сотрудников сводных отрядов УМВД России по Брянской области, которые дислоцируются в приграничных районах», – подчеркнул Александр Богомаз.
Глава региона отметил, что в этом году нужно усилить профилактику экстремистских, неонацистских и террористических проявлений среди молодежи и иностранных граждан.
«Еще раз хочу поблагодарить всех сотрудников УМВД России по Брянской области за высокий профессионализм при исполнении служебных обязанностей», – заключил Александр Богомаз.
25.01.2023 12:32
В помощь семьям воинов Отечества
Создано региональное отделение Всероссийской общественной организации. В Смоленской области продолжают оказывать поддержку участникам СВО и их родным, а также помогать бойцам спецоперации, вернувшимся домой. В эту важную работу включился Комитет семей воинов Отечества, который начал свою деятельность в нашем регионе. Инициативу создания этой Всероссийской общественной организации поддержал президент Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих —
25.01.2023 12:30
По светлому пути
В Ярцевском районе благоустроят лыжероллерную трассу, которая оборудована в «Спортивном парке», — здесь проведут дополнительное освещение и сделают полное асфальтирование. Соответствующее поручение губернатор Алексей Островский дал подчинённым после посещения спортивного объекта — одного из наиболее популярных мест активного отдыха горожан. Спортивный парк размещается в городской черте на территории лесной зоны и используется как для занятий
25.01.2023 12:28
Спорт для сильных духом
В Смоленске построят универсальный спортзал для людей с ограниченными возможностями здоровья. Такой новостью со смолянами поделился губернатор Алексей Островский. На прошлой неделе глава региона вместе со своим советником на общественных началах, председателем региональной организации Всероссийского общества инвалидов Николаем Боруновым посетил Центр адаптивной физкультуры и спорта и ознакомился с его работой. Напомним, что Центр ведёт свою
25.01.2023 11:17
Более 892 млн рублей перечислило ОАО «РЖД» в бюджет Смоленской области в 2022 году
Сумма налоговых отчислений ОАО «РЖД» в бюджет Смоленской области в 2022 году составила 892,3 млн рублей, что на 0,3% меньше, чем за 2021 год. Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», являясь одним из крупнейших налогоплательщиков в Смоленской области, выполняет свои налоговые обязательства, что является залогом динамичного развития инфраструктуры и транспортной системы региона в целом,
23.01.2023 15:11
На 11% снизилось число несчастных случаев на смоленской железной дороге
Благодаря профилактической работе, проводимой сотрудниками МЖД в 2022 году, количество несчастных случаев с гражданами на объектах железнодорожного транспорта в Смоленской области снизилось на 11% по сравнению с 2021 годом, с 19 до 17 случаев. Также в прошлом году в 2 раза уменьшилось количество происшествий с несовершеннолетними (с 2 до 1 случая). Тем не менее, вопрос
18.01.2023 17:03
Смоленские железнодорожники напомнили водителям о последствиях нарушения ПДД на переездах
Сегодня на переезде 290 км, расположенном в районе улицы Советской села Издешково в Смоленской области, железнодорожники совместно с представителями местной администрации и ГИБДД провели профилактическое мероприятие. Рейд безопасности организован в рамках акции «Внимание, переезд!», которая проходит на столичной магистрали с 18 по 27 января. В ходе акции специалисты МЖД напомнили автолюбителям о необходимости соблюдать правила