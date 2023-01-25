Брянский губернатор поблагодарил полицейских за службу

Губернатор Брянской области поблагодарил полицейских за службу.

Заседание коллегии прошло в УМВД России по Брянской области. На неё подвели итоги работы регионального управления за 2022 год. На нём присутствовал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Подробный анализ результатов деятельности ведомства представил начальник Управления МВД России по Брянской области, генерал-майор полиции Владислав Александрович Толкунов, которому хочу сказать слова признательности и благодарности за эффективную работу всего ведомства. Особо хочу отметить сотрудников сводных отрядов УМВД России по Брянской области, которые дислоцируются в приграничных районах», – подчеркнул Александр Богомаз.

Глава региона отметил, что в этом году нужно усилить профилактику экстремистских, неонацистских и террористических проявлений среди молодежи и иностранных граждан.

«Еще раз хочу поблагодарить всех сотрудников УМВД России по Брянской области за высокий профессионализм при исполнении служебных обязанностей», – заключил Александр Богомаз.