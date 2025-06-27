Брянский губернатор побывал на фармацевтическом предприятии

Брянский губернатор побывал на предприятии«Эндофарм», производящем обезболивающие препараты. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель Комитета Государственной Думы РФ Олег Матыцин, депутат Государственной Думы Владислав Третьяк и председатель Брянской облдумы Валентин Суббот посетили производственную площадку ФГУП «Эндофарм». Они встретились с генеральным директором предприятия Михаилом Фонаревым. Там обсудили перспективы развития предприятия на территории Брянской области. Напомним, «Эндофарм» делает обезболивающие лекарственные препараты на основе опийного мака, который выращивают в регионе.

«Обсудили вопросы, связанные с реализацией импортозамещения в культивировании растительного сырья и достижения технологического суверенитета страны, необходимого для производства отечественных анальгетиков центрального действия по полному циклу. Несмотря на непростую ситуацию в нашем приграничном регионе, жизнь не стоит на месте: работает экономика, развиваются предприятия и, что особенно радует, к нам едут работать молодые высококвалифицированные специалисты из других регионов и уже на брянской земле создают семьи», – отметил глава региона.