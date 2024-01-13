Брянский губернатор подписал соглашение с координатором проекта «Za самбо»

Брянский губернатор и чемпион мира по самбо подписал соглашение о сотрудничестве с координатором проекта «Za самбо». Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

На Дне Брянской области в рамках выставки «Россия» на ВДНХ прошла презентация предстоящего Чемпионат России по самбо. Он впервые в истории пройдёт в Брянске в марте этого года (0+).

«Сильнейшие самбисты страны будут бороться за почетные награды и право участия во Всемирных Играх дружбы и чемпионате мира. Чемпионат России пройдет в нашем грандиозном Дворце единоборств имени Артема Осипенко, построенном благодаря решению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», — отметил Александр Богомаз.

Губернатор вместе с 10-кратным чемпионом мира по самбо Артёмом Осипенко подписали соглашение о сотрудничестве с президентом Всероссийской и Европейской федерации самбо, координатором федерального партийного проекта «Za самбо» Сергеем Елисеевым.

Глава региона отметил, что Кубок Чемпионата России по самбо изготовят из хрусталя на Дятьковском хрустальном заводе.