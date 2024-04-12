Брянский губернатор подписал соглашение с председателем Могилёвского облисполкома

Губернатор Брянской области подписал план сотрудничества с председателем Могилёвского облисполкома. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.
Дни Могилевской области открыли в Национальном павильоне «Республика Беларусь» на ВДНХ в Москве. На мероприятии побывал и губернатор Брянской области Александр Богомаз по приглашению председателя Могилевского исполнительного комитета Анатолия Исаченко.
В рамках встречи глава региона и председатель Могилевского облисполкома подписали план мероприятий на 2024-2026 годы по реализации соглашения о сотрудничестве.
«Мы заинтересованы в развитии двусторонних связей на стабильной и долгосрочной основе, продолжим сотрудничество в сфере сельского хозяйства и продовольствия, образования, культуры, в строительной сфере, в сфере молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма», — уточнил Александр Богомаз.
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