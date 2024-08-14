Брянский губернатор пообщался с участником программы «Время героев» Евгением Вылцаном. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

В программе кадровой переподготовки «Время героев» участвует уроженец Сельцо Евгений Вылцан. Программа призвана сформировать из ветеранов специальной военной операции резерв госслужащих.

«Евгений Владимирович — заместитель начальника штаба отдела ракетных войск и артиллерии общевойсковой армии, награжден медалью «За отвагу», тремя орденами Мужества, медалью Суворова. Для меня большая честь быть его наставником в этой программе», – подчеркнул губернатор Александр Богомаз.

Евгений Вылцан в Сельцо знакомится с работой муниципальной власти.

«Самое главное, что настрой у него боевой, а значит, все получится, ведь именно такие управленческие кадры на самом разном уровне нашей стране сегодня и нужны», – заключил Александр Богомаз.