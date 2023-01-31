Брянский губернатор поручил заменить уличное освещение в областном центре

Губернатор Брянской области поручил модернизировать уличное освещение в областном центре. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Глава региона Александр Богомаз рассказал о модернизации городского общественного транспорта в Брянске. На инфраструктурный проект выделили более двух млрд рублей.

«Это обновление материально-технической базы Брянского троллейбусного управления, модернизация службы энергохозяйства предприятия, капитальный ремонт кабельных линий, реконструкция тяговых подстанций, строительство новых кабельных линий и тяговой подстанции. И, конечно, это новые троллейбусы», – отметил глава региона.

Впервые за последние 30 лет в Брянске купили 29 новых троллейбусов. Они уже вышли на маршруты

«Модернизация системы транспорта для комфортного передвижения жителей — это еще не всё. Дал поручение разработать областную программу по замене и установке уличного освещения там, где это необходимо, причем не только на центральных улицах Брянска, а по всему городу», – добавил Александр Богомаз.