Брянский губернатор посетил поликлинику в луганской Брянке

Брянский губернатор посетил обновлённую поликлинику в луганской Брянке. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области приехал подшефный город Брянка в Луганской Народной Республике. Он посетил Брянковскую центральную поликлинику, где пообщался с персоналом и жителями. Чуть менее года брянские строители восстановили медучреждение, пострадавшее от обстрелов. Также в поликлинику поставили современное оборудование.

«Что особенно порадовало, медицинские работники и жители Брянки говорят о том, что такого уровня лечебного учреждения они не видели уже несколько десятилетий. Оборудование современное, позволяет проводить на месте все виды исследований, врачи — настоящие профессионалы, преданные своему делу», – подчеркнул Александр Богомаз.