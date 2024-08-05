Брянский губернатор поучаствовал в мобилизационных сборах

Губернатор Брянской области поучаствовал в мобилизационных сборах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Брянской области прошли мобилизационные сборы. В них участвовали представители органов власти, главы муниципальных образований и депутаты. В их числе и губернатор региона Александр Богомаз. Занятия состоялись на войсковом стрельбище, автодроме, а также на площадках с приближенными к реальным, чрезвычайным и боевым действиям условиями. Чиновники водили спецтехнику, стреляли из разного оружия и обучались тактической медицине. Военные учили тактике поведения при террористической опасности.

«Все задачи, которые были поставлены, выполнены в полном объёме, с высоким качеством. Сбор проходит в непростое время. Мы все живём и работаем в приграничном регионе. И, конечно же, те задачи, которые сегодня выполняют наши военные, та ситуация, которая складывается на приграничной территории в нашем регионе, накладывает отпечаток на нашу повседневную жизнь и на нашу работу», — подчеркнул Александр Богомаз.