Брянский губернатор поучаствовал в стратегической сессии на выставке «Россия»

Губернатор Брянской области поучаствовал в стратегической сессии под председательством вице-премьера правительства РФ на выставке «Россия». Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

На Международной выставке – форуме «Россия» прошла стратегическая сессия под председательством вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина. Речь шла о реализации национальных проектов в строительном комплексе и ЖКХ. В мероприятии принял участие губернатор Брянской области.

«Мы активно реализуем национальные и региональные проекты в сфере строительства и ЖКХ, наращиваем объемы строительства социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры. Только в прошлом году объем инвестиций на указанные цели составил 32 млрд рублей, что на 68% больше чем в 2022 году. Многое уже сделано, но еще больше предстоит сделать!» – подчеркнул Александр Богомаз.