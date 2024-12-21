Брянский губернатор поучаствовал в заседании Государственного Совета при Президенте России. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

Заседании Государственного Совета провёл Президент России Владимир Путин. Там обсудили поддержку семей. В мероприятии принял участие губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Как сказал Президент, в уходящем году было много сделано, чтобы семья укрепила своё важнейшее базовое значение в российском обществе, утвердила свой высокий нравственный статус, и эта работа будет продолжена. Для успешного будущего России россиян должно быть намного больше, многодетная семья — это образ будущего нашей страны», – отметил Александр Богомаз..

Губернатор подчеркнул, что в регионе для многодетных семей действуют много мер социальной поддержки многодетных семей, например, бесплатное обеспечение лекарствами детей, бесплатное питание в школах, пособие для покупки школьной и спортивной формы. В Брянской области зарегистрировано 14 362 многодетных семей.