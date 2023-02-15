Брянский губернатор поздравил пограничников

Губернатор Брянской области поздравил с профессиональным праздников сотрудников погрануправления ФСБ.

Пограничное управление ФСБ России по Брянской области отмечает 30-летие со дня образования. В Хрустальном зале регионального Правительства сотрудников этой структуры поздравил губернатор Александр Богомаз.

«Во все времена пограничники первыми встречали врага и надежно обеспечивали неприкосновенность границ в мирное время. Нынешнее поколение пограничников сохраняет и приумножает ратные традиции предшественников. Благодаря государственной поддержке и эффективному взаимодействию со всеми органами власти на территории нашего региона созданы все условия для осуществления пограничной деятельности по охране Государственной границы Российской Федерации», – отметил глава региона.

Александр Богомаз подчеркнул, что в кратчайшие сроки на Брянском пограничном участке построили защитные сооружения. В ведомстве также не обошлось без потерь.

«Шесть воинов-пограничников удостоены государственных наград посмертно уже в наши дни. В честь подвига воинов-пограничников 12 июня прошлого года, в День России, в Карачеве был открыт сквер Пограничников и памятник «Пограничникам всех поколений», где увековечены имена погибших при исполнении воинского долга», – добавил глава региона.

Александр Богомаз заключил, что сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Брянской области на высоком уровне обеспечивают охрану государственной границы.

Ветераны и лучшие сотрудники ведомства на торжественной встрече получили награды.