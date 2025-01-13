Брянский губернатор поздравил представителей СМИ с праздником
Брянский губернатор поздравил представителей СМИ с профессиональным праздником в своих соцсетях.
13 января отмечается День российской печати. В своём телеграм-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз поздравил всех представителей средств массовой информации.
«У брянской журналистики богатая история и традиции, а сегодня, когда наш приграничный регион находится на передовой, миссия по формированию реальной новостной повестки становится еще более ответственной. Особую благодарность хочу выразить журналистам, которые рассказывают о специальной военной операции, мужестве и героизме наших защитников, о поддержке бойцов и их семей», — подчеркнул глава региона.
Александр Богомаз пожелал представителям профессии творческих успехов, интересных материалов и плодотворной работы.