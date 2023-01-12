Губернатор Брянской области Александр Богомаз поздравил с профессиональным праздником работников прокуратуры.

12 января профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры Российской Федерации. Надзорное ведомство существует уже 301 год.

Брянский губернатор поздравил работников прокуратуры в своих соцсетях.

«Я хотел бы отметить колоссальную работу по установлению юридического факта геноцида советского народа немецко-фашистскими захватчиками в отношении мирного населения Брянской области. Эту работу провели прокуроры региона и лично прокурор Брянской области Александр Петрович Войтович. Результат — вступившее в законную силу решение Брянского областного суда о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом народов Советского Союза преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на оккупированной территории Брянской области. Мы обязаны помнить уроки истории, чтобы молодежь понимала, какой враг сегодня противостоит России», – подчеркнул Александр Богомаз.

Глава региона поблагодарил также ветеранов ведомства которые передают опыт молодым кадрам.

«Уверен, сотрудники прокуратуры Брянской области будут и впредь сохранять и приумножать лучшие традиции прокуратуры Российской Федерации!» – заключил брянский губернатор.