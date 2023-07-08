Брянский губернатор поздравил сотрудников ОМОН «Арсенал»

Губернатор Брянской области поздравил личный состав отряда «Арсенал» Управления Росгвардии.

30 лет исполнилось со дня образования отряда мобильного особого назначения «Арсенал» Управления Росгвардии России по Брянской области.

«Бойцы ОМОН «Арсенал» с честью выполняют поставленные задачи, проявляя отвагу, мужество и профессионализм в обеспечении правопорядка на территории Брянской области и за ее пределами. Отряд постоянно находится в состоянии полной боевой готовности», – подчеркнул губернатор Александр Богомаз.

Глава региона вручил сотрудникам государственные и ведомственные награды. А заместитель начальника регионального управления Росгвардии Андрей Фроленков получил звание Героя Российской Федерации за оказание помощи Народным Республикам Донбасса.

«Особые слова благодарности — ветеранам подразделения, которые стояли у истоков его создания. Они и сегодня в строю, передают свой бесценный жизненный опыт и профессионализм молодому поколению», – добавил Александр Богомаз.

Глава региона поблагодарил бойцов за профессионализм и верность долгу, неоценимый вклад в обеспечение безопасности региона.