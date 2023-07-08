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Брянский губернатор поздравил сотрудников ОМОН «Арсенал»

2023, 08 июля 14:34 Лента новостей
Брянский губернатор поздравил сотрудников ОМОН «Арсенал»
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Губернатор Брянской области поздравил личный состав отряда «Арсенал» Управления Росгвардии.

30 лет исполнилось со дня образования отряда мобильного особого назначения «Арсенал» Управления Росгвардии России по Брянской области.

 

«Бойцы ОМОН «Арсенал» с честью выполняют поставленные задачи, проявляя отвагу, мужество и профессионализм в обеспечении правопорядка на территории Брянской области и за ее пределами. Отряд постоянно находится в состоянии полной боевой готовности», – подчеркнул губернатор Александр Богомаз.

 

Глава региона вручил сотрудникам государственные и ведомственные награды. А заместитель начальника регионального управления Росгвардии Андрей Фроленков получил звание Героя Российской Федерации за оказание помощи Народным Республикам Донбасса.

«Особые слова благодарности — ветеранам подразделения, которые стояли у истоков его создания. Они и сегодня в строю, передают свой бесценный жизненный опыт и профессионализм молодому поколению», – добавил Александр Богомаз.

Глава региона поблагодарил бойцов за профессионализм и верность долгу, неоценимый вклад в обеспечение безопасности региона.

 

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