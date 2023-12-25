Брянский губернатор поздравил спасателей с профессиональным праздником

Губернатор Александр Богомаз наградил спасателей в профессиональный праздник.

В Хрустальном зале регионального правительства прошло торжественное мероприятие в честь Дня спасателя Российской Федерации. В зале собрались сотрудники и ветераны пожарно-спасательной службы.

С профессиональным праздником спасателей поздравили губернатор региона Александр Богомаз, спикер Валентин Суббот, глава Брянска Марина Дбар, федеральный инспектор Андрей Дьячук.

«Быть спасателем — особое призвание. Это люди, которые всегда первыми, рискуя жизнью, приходят на помощь, выполняют свой долг в самых трудных условиях, демонстрируют хорошую подготовку, решительность, мужество», – подчеркнул Александр Богомаз.

Наиболее отличившиеся сотрудники подразделений МЧС и Брянского пожарно-спасательного центра получили государственные и ведомственные награды, почётные грамоты и благодарственные письма.

«Особая благодарность брянским спасателям, которые передали гуманитарную помощь и новогодние подарки для детей работников пожарно-спасательных подразделений города Брянки Луганской Народной Республики», – добавил Александр Богомаз.