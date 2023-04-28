Брянский губернатор поздравил спасателей

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поздравил с профессиональным праздником спасателей.

30 апреля отмечают День пожарной охраны.

Личный состав Брянского управления МЧС и Брянского пожарно-спасательного центра поздравил губернатор региона Александр Богомаз.

«Правительство Брянской области делает все возможное для того, чтобы пожарные и спасательные службы городов и районов региона были оснащены на самом высоком уровне, имели надежную технику. Только в прошлом году были закуплены три автомобиля УАЗ-390995, 10 автомобилей Лада Нива, восемь современных пожарных автоцистерн на сумму более 94 млн рублей», – отметил глава региона.

Парк пожарной и аварийно-спасательной техники подразделений Брянского пожарно-спасательного гарнизона пополнили автолестница, четыре пожарных автоцистерны и специализированный катер ПК-500. Ключи от новой техники вручил Александр Богомаз.

«Как я уже не раз говорил, самое главное — это люди, кадровый состав. Хочу сказать слова особой благодарности ветеранам МЧС, которые воспитывают молодое поколение, передают все свои знания и опыт. Выражаю сотрудникам пожарно-спасательной службы Брянской области благодарность за их повседневный труд, направленный на спасение жизней и имущества наших граждан», – заключил губернатор.