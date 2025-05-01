Брянский губернатор поздравил жителей с Днём весны и труда

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своих соцсетях поздравил жителей с Днём весны и труда.

«Для многих поколений Первомай был и остается символом оптимизма, весеннего обновления и трудовой доблести. Этот праздник объединяет всех, кто усердно творит и созидает на благо своей семьи, родного края и страны», — отметил Александр Богомаз.

Губернатор подчеркнул, что перед регионом стоят масштабные задачи по стратегическому развитию, а выполнены они будут выполнены благодаря трудолюбию жителей и любви к малой Родине.

«Наши города и села с каждым годом становятся более комфортными. Строятся социально значимые объекты, развивается инфраструктура региона, благоустраиваются скверы и парки. И всё, чем наша область гордится сегодня, — результат добросовестной работы брянцев, людей творческих и целеустремленных, настоящих профессионалов», — добавил Александр Богомаз.

Губернатор поблагодарил ветеранов труда за стремление к созиданию и верность общему делу.

«Эстафету свершений достойно продолжает подрастающее поколение. У нас много талантливой молодежи, добившейся заметных успехов в науке, предпринимательстве, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, социальной сфере и других областях.

Уверен, что сочетание опыта старших и целеустремленности, энергии молодых станет надежным залогом грядущего процветания Брянской области и могущества великой России», — заключил губернатор.

Александр Богомаз пожелал жителям здоровья, мира и добра.