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Брянский губернатор поздравил жителей с Днём весны и труда

2025, 01 мая 17:16 Лента новостей
Брянский губернатор поздравил жителей с Днём весны и труда
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своих соцсетях поздравил жителей с Днём весны и труда.

«Для многих поколений Первомай был и остается символом оптимизма, весеннего обновления и трудовой доблести. Этот праздник объединяет всех, кто усердно творит и созидает на благо своей семьи, родного края и страны», — отметил Александр Богомаз.

Губернатор подчеркнул, что перед регионом стоят масштабные задачи по стратегическому развитию, а выполнены они будут выполнены благодаря трудолюбию жителей и любви к малой Родине.

«Наши города и села с каждым годом становятся более комфортными. Строятся социально значимые объекты, развивается инфраструктура региона, благоустраиваются скверы и парки. И всё, чем наша область гордится сегодня, — результат добросовестной работы брянцев, людей творческих и целеустремленных, настоящих профессионалов», — добавил Александр Богомаз.

Губернатор поблагодарил ветеранов труда за стремление к созиданию и верность общему делу.

«Эстафету свершений достойно продолжает подрастающее поколение. У нас много талантливой молодежи, добившейся заметных успехов в науке, предпринимательстве, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, социальной сфере и других областях.

Уверен, что сочетание опыта старших и целеустремленности, энергии молодых станет надежным залогом грядущего процветания Брянской области и могущества великой России», — заключил губернатор.

Александр Богомаз пожелал жителям здоровья, мира и добра.

 

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