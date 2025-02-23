Брянский губернатор поздравил жителей с Днём защитников Отечества

В Брянске прошла церемония возложения цветов и венков к Вечному огню. На площади Партизан собрались представители органов власти, силовых структур, военнослужащие, юнармейцы.

«Доблесть и мужество защитников Родины отражают волю и характер нашего народа. Этот характер во все времена и эпохи помогал и помогает выстоять в самых трудных испытаниях, укрепить независимость нашего государства, дать достойный отпор любому, кто пытался посягнуть на нашу землю», – сказал на церемонии губернатор региона Александр Богомаз.

Глава области подчеркнул, что потомки поколения победителей достойно продолжают славные воинские традиции на специальной военной операции.

«Благодарю всех, кто находится на передовой, за мужество и отвагу, преданность Родине. Каждый из них — настоящий герой. Герой своей семьи, малой родины, страны. Наши бойцы демонстрируют примеры мужества, взаимовыручки и стойкости», – добавил Александр Богомаз.

Важнейшей задачей глава региона назвал поддержку военнослужащих и их родных.

«Мы обязательно продолжим обеспечивать надежный тыл для всех бойцов, чтобы они были уверены в том, что их семьи ни в чем не нуждаются. Ведь в нашем единении и в огромной всенародной поддержке военнослужащих великая сила России и уверенность в том, что победа будет за нами!» – заключил Александр Богомаз.

Участники мероприятия почтили память защитников Отечества минутой молчания. К Вечному огню легли венки и красные гвоздики.