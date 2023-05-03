Брянский губернатор приехал на место аварии грузового состава

«Выехал на место происшествия, где провели оперативный штаб со всеми правоохранительными и оперативными службами. В настоящее время сотрудники МЧС и экстренные службы проводят все необходимые мероприятия по устранению последствий происшествия. Правоохранительными структурами ведутся оперативно-розыскные мероприятия», – уточнил Александр Богомаз.

Губернатор Брянской области ночью приехал на место крушения грузового состава около станции Снежетьская. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Более 250 региональных предприятий на территории МЖД присоединились к сервису «РЖД Маркет» 256 региональных предприятий на территории Московской железной дороги к настоящему времени присоединились к сервису «РЖД Маркет», из них 34 с начала 2023 года. Это первый железнодорожный маркетплейс, который позволяет в режиме онлайн искать, продавать и покупать товары и при этом находить оптимальное транспортное решение по доставке до конечного потребителя. Производителям и покупателям после аккредитации на

3 пожарных поезда подготовлены к летнему пожароопасному периоду в Смоленской области Для обеспечения безопасности движения в летний пожароопасный период в Смоленской области подготовлены 3 пожарных поезда. Они предназначены для тушения пожаров, возникающих в полосе отвода железной дороги, рядом с инфраструктурными объектами ОАО «РЖД», на городских территориях, а также для оказания помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций. В связи с тем, что в этом году теплая погода установилась

На железнодорожном вокзале Смоленска установили фандомат На железнодорожном вокзале Смоленска установили фандомат по приему пластиковой и металлической тары. Первые 10 фандоматов на вокзалах Москвы были установлены в 2022 году. За время их работы удалось достичь значимых результатов: собрать и отправить на переработку около 157 тыс. единиц пластиковой и металлической тары, что составляет примерно 6 тонн чистого сырья, пригодного для переработки, а

4 млрд рублей на развитие Краткие итоги визита Михаила Мишустина в регион. На прошлой неделе на Смоленщине с рабочим визитом побывал премьер-министр Михаил Мишустин, который провёл встречу с врио губернатора Василием Анохиным. Стороны договорились о том, что Правительство РФ направит дополнительно около 4 млрд рублей на ремонт дорог, модернизацию коммунальной инфраструктуры и системы здравоохранения региона. В ходе рабочей встречи Василий

Социальный координатор слушает! В Смоленской области запустили онлайн сервис для участников СВО и членов их семей «Zа добро». Хорошими новостями поделился со смолянами врио губернатора Василий Анохин. Сервис позволяет задать вопрос, сообщить о проблеме и получить обратную связь. Он работает в закрытом режиме, а зарегистрироваться в нём помогают сотрудники Центра поддержки участников СВО и членов их семей, который