Брянский губернатор присвоил почётное звание Героя труда Владимиру Жутенкову
На заседании Брянской областной думы губернатор региона Александр Богомаз сообщил о присвоении посмертно почётного звания «Герой Труда Брянской области» Владимиру Александровичу Жутенкову. Глава области оценил его значительный вклад в социально-экономическое развитие Брянщины.
«Большую часть жизни Владимир Александрович посвятил развитию агропромышленного комплекса Брянщины. В 1993 году им было создано предприятие «Тамошь», в 2006 году — сельскохозяйственное предприятие «Дружба», а в 2015 году — агропромышленный холдинг «Охотно». Благодаря неустанной работе Владимира Александровича, «Охотно» стал одним из крупнейших сельхозпредприятий области», – рассказал Александр Богомаз.
Награду губернатор передал сыну агропромышленника Александру Жутенкову.