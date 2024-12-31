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Брянский губернатор присвоил почётное звание Героя труда Владимиру Жутенкову

2024, 31 декабря 14:42 Лента новостей
Брянский губернатор присвоил почётное звание Героя труда Владимиру Жутенкову
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На заседании Брянской областной думы губернатор региона Александр Богомаз сообщил о присвоении посмертно почётного звания «Герой Труда Брянской области»  Владимиру Александровичу Жутенкову. Глава области оценил его значительный вклад в социально-экономическое развитие Брянщины. 

«Большую часть жизни Владимир Александрович посвятил развитию агропромышленного комплекса Брянщины. В 1993 году им было создано предприятие «Тамошь», в 2006 году — сельскохозяйственное предприятие «Дружба», а в 2015 году — агропромышленный холдинг «Охотно». Благодаря неустанной работе Владимира Александровича, «Охотно» стал одним из крупнейших сельхозпредприятий области», – рассказал Александр Богомаз. 

Награду  губернатор передал сыну агропромышленника Александру Жутенкову.

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