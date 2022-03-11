Брянский губернатор призвал мэров работать ответственно

«Для вас на местах основное — это сельское хозяйство, промышленность, жилищно-коммунальный комплекс, социальная сфера — больницы, школы, детские сады. От каждого из вас зависит, как будет работать муниципальное образование. Я вспоминаю, как 30 лет назад, в 90-е годы, многие сельхозпроизводители развалились и объясняли это тем, что такова ситуация, а ООО «Красный Октябрь», благодаря своему генеральному директору Георгию Константиновичу Лобусу, стал ещё более сильным, укрепился. Заводы тоже — одни бежали в администрацию, а другие стали ещё более перспективными, более успешными», — подчеркнул Александр Богомаз.

Смоленские железнодорожники усилят профилактическую работу на переездах в марте В марте железнодорожники усилят профилактическую работу на переездах. До конца месяца в Смоленской области на полигоне Московской железной дороги пройдет акция «Внимание, переезд!». В рамках мероприятия автомобилистам напомнят правила пересечения путей и расскажут о последствиях нарушения ПДД на переездах. С начала года по вине автомобилистов произошло одно дорожно-транспортное происшествие на железнодорожном переезде 372 км, расположенном

Молоко на сдачу На календаре — весна, а это значит, что совсем скоро коров выгонят на луга и начнётся сезон большого молока. К нему готовятся не только аграрии. В регионе разрабатывают комплекс дополнительных мер господдержки для стимулирования роста производства молочной продукции. Об этом в том числе шла речь в ходе рабочей встречи, которую губернатор Алексей Островский провёл с

Протянуть руку помощи Смоляне глубоко сопереживают вынужденным переселенцам из Донецкой и Луганской Народных Республик и готовы оказать им всяческую поддержку, в том числе вещами и продовольствием. В регионе организованы пункты приёма гуманитарной помощи, которые работают на базе: — регионального ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтёрства) по адресу: ул. М. Расковой, 11а (понедельник — пятница: с 9.00 до 19.00;

Под контролем. В регионе ввели мониторинг цен на товары первой необходимости На фоне последних событий на Украине особое внимание граждан приковано не только к сообщениям новостных агентств, но и к наличию на полках смоленских магазинов товаров и к цифрам на ценниках. В администрации региона подчёркивают: власти предпринимают все возможные меры, чтобы не допустить дефицита и роста цен. Определённые шаги в этом направлении уже сделаны. На прилавках