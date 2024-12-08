Брянский губернатор призвал жителей помогать защитникам границы

Брянский губернатор призвал жителей помогать защитникам региона. Об этом глава области сообщил в своих соцсетях.

С начала специальной военной операции предприятия, бизнесмены, чиновники и неравнодушные жители Брянской области Оказывают помощь военнослужащим. Собрано более 30 млн рублей. На полученные средства фонд «Во имя Отечества» в рамках проекта «Всё для Победы» вместе с региональным отделением Народного фронта закупает необходимое оборудование.

Так, на телеканале «Брянская Губерния» и накануне прошёл шестичасовой благотворительный телемарафон «Всё для победы». Собранные деньги направят в подразделения, которые дислоцируются в Брянской области.

«Огромная благодарность тем, кто уже внес свою лепту, — собрано более 30 млн рублей. Но у нас работает более 420 тысяч человек, и если каждый внесет по тысяче рублей, сумма будет совсем другая. Я прошу не оставаться в стороне, это наша общая задача, вклад каждого в защиту и обороноспособность Брянской области! Мы должны быть вместе, едины, и тогда обязательно победим!» — подчеркнул Александр Богомаз.