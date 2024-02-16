Брянский губернатор прокомментировал обстрел Белгорода
Губернатор Брянской области Александр Богомаз прокомментировал обстрел Белгорода ВСУ. Глава региона опубликовал пост в своих соцсетях.
В четверг ВСУ обстреляли Белгород. Там пострадали около 20 человек.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал очередной удар по мирным жителям жестоким и бесчеловечным актом терроризма.
«От себя лично и от жителей Брянской области выражаю соболезнования родным погибших. Пострадавшим желаю сил и скорейшего выздоровления», — сказал Александр Богомаз.