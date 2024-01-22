Брянский губернатор прокомментировал обстрел в Донецке
Губернатор Брянской области выразил соболезнования родным погибших при обстреле в Донецке.
Брянский губернатор в своих соцсетях опубликовал пост после обстрела Донецка.
«Ежедневно мы видим, как враг действует бесчеловечными методами, наносит удары по гражданским объектам и мирным жителям», – отметил Александр Богомаз.
При обстреле ВСУ Донецка погибли и пострадали мирные жители.
«От себя лично, от имени жителей Брянской области выражаю соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего восстановления пострадавшим», – подчеркнул Александр Богомаз.